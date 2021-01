Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti perde la testa: "Vergognati, impara l'italiano, ti denuncio". Insulti e minacce alla tata di Tommaso Zorzi

20 gennaio 2021 a

Una lite furibonda travolge il Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. La lite è tra Cecilia Capriotti, appena uscita dalla casa, e la colf di Tommaso Zorzi, Cecilia. Quest'ultima, dal suo profilo Twitter, ha bollato come falsa la Capriotti. Dunque, nel corso dell'ultima puntata, ha cinguettato: "Cecilia ha sbagliato, ha 45 anni credo. Quindi più che la mamma Maria Teresa Ruta può essere la sorella". Parole pesantissime che hanno fatto sbroccare la Capriotti, che ha replicato: "Intanto impara a scrivere in italiano. Vergognati per ciò che scrivi, quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto e spero che ti insegni un po' di educazione. Altri insulti e ti denuncio". Insomma, la Capriotti da par suo ha picchiato in modo ancor più duro. In modo estremo. Parole che però hanno fatto infuriare i fan di Zorzi, che si sono schierati in difesa della Tata: "Vergognati, tata Cecilia è venuta in Italia per rifarsi una vita, prendi esempio", scriveva per esempio uno di loro.

