Elisabetta Gregoraci a Dubai, Alfonso Signorini svela il vero motivo: "Affari da mille e una notte"

Tante le polemiche sul viaggio in piena pandemia di Elisabetta Gregoraci. Uscita dal Grande Fratello Vip l'ex moglie di Flavio Briatore è volata dall'imprenditore e dal figlio Nathan a Dubai. Quello che sembrava un soggiorno di relax sarebbe invece ben altro. A svelarlo è il settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini parla infatti di un viaggio d'affari. In passato, infatti, la showgirl calabrese avrebbe acquisito quote del locale di Briatore, il Billionaire Dubai, e d’accordo con lui sarebbe “volata in terra araba proprio per controllare i suoi affari da mille e una notte che vanno a gonfie vele”. Il suo soggiorno dunque non è stato solo di piacere.

