Elettra Lamborghini a rischio insufficienza renale. Un dramma per il suo corpo: cosa è costretta a bere

22 gennaio 2021

Il rischio di una insufficienza renale spaventa Elettra Lamborghini, che su Instagram non lesina dettagli intimi ai suoi affezionatissimi follower. Gli ultimi risultati delle analisi del sangue hanno evidenziato una certa disidratazione e per questo il medico ha consigliato alla esuberante cantante della hit La Isla di bere più acqua possibile. "Bevo al massimo un bicchiere d’acqua la mattina con due pastiglie... Non riesco a bere, ma da ‘sta settimana mi devo sforzare", confessa in una delle sue Stories l'ereditiera-influencer. "Vorrei evitare un'insufficienza renale quindi ho deciso che mi sforzerò a bere". Già, ma cosa? "Inutile dirvi che non bevo il thè perché per me è acqua calda… però mi piace lo zenzero e il limone… e il latte di soia, ma quello non è acqua". La maggiore idratazione ha portato a un piccolo e temporaneo effetto collaterale: un gonfiore del viso, in particolare occhi e bocca, al risveglio.

