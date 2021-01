Grande Fratello Vip, "su di te faccio pensieri strani". Giulia Salemi e Stefania Orlando, confessione piccantissima "pelle a pelle"

22 gennaio 2021 a

a

a

Clamoroso raptus di passione per Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Nel cuore della bella italo-persiana del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini entra di prepotenza Stefania Orlando, con cui la "fidanzata" di Pierpaolo Pretelli si abbandona a una confessione molto intima. "Ogni tanto faccio pensieri strani su di te, Stefy - le spiega sedendole a pochi centimetri, con una risata isterica -. Non lo so, però mi piace guardarti. Sei bella, sei sexy". La situazione si fa piccante, con le due donne praticamente abbracciate. La Orlando, un po' imbarazzata, chiede: "Che pensieri ti vengono?". "Amore - replica la Salemi senza più freni inibitori -, di baciarti". "Ma io come devo fare con questa ragazza? - chiede la Orlando a Maria Teresa Ruta -. È affettuosa, è molto affettuosa. Come tutte le chihuaine d’altronde“.

"Non sapevo che...". Caos al Gf Vip: dal passato spunta il video hot di Giulia Salemi. Occhio a chi ha messo "mi piace"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.