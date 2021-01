Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano pubblica il video hot di Giulia Salemi e il web insorge: "Vergognoso"

04 gennaio 2021 a

Un altro caso piomba sul Grande Fratello Vip. Ancora una volta al centro ci finisce Giulia Salemi. A tirarla in ballo è un ex concorrente del programma di Canale 5, Salvo Veneziano. L'ex gieffino ha condiviso sul suo profilo Instagram un filmato tratto da Panorama sul reality spagnolo al quale ha partecipato l'influencer italo-persiana. Qui si vede la Salemi trascorrere una notte di passione con un altro concorrente. In calce il commento: "Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna". A mettere "mi piace" niente di meno del padre di Pierpaolo Pretelli, nonché concorrente della casa di Alfonso Signorini con cui la Salemi sta avendo un flirt. Immediati i commenti di sdegno piovuti sui social: "Stai dando della poco di buono a Giulia. E il padre di Pretelli che mette like è vergognoso", scrivono in tanti.

