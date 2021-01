Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci umiliata da Dayane Mello: "Ma si sono accorti che non c'è?"

23 gennaio 2021 a

Elisabetta Gregoraci continua a fare colpo. I suoi fan, infatti, pare non si siano rassegnati al suo addio alla casa del Grande Fratello Vip. Oggi sopra Cinecittà sono passati due striscioni aerei con messaggi di affetto indirizzati alla Gregoraci. Uno recitava: "EG per te 2 milioni di cuori, x Antonella chi?”, probabilmente in riferimento alle discussioni tra la showgirl e la Elia. Sul secondo striscione, invece, c'era scritto: "EG più bella cosa non c’è, fan". Questi continui messaggi, però, pare non facciano piacere agli inquilini della casa. "Ma si sono accorti che non c’è più nella casa?”, ha detto Dayane Mello. Poi è arrivato anche il commento piccato di Stefania Orlando: "Ma non capisco perché li mandano qui, che scrivessero sui social". Ha preferito non commentare, invece, Giulia Salemi, che dopo aver visto gli aerei si è limitata a dire: “Io vado dentro, ho freddo”.

