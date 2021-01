Grande Fratello Vip, "non deve parlarci, meno che meno con me". Il fratello di Petrelli? Una slavina

Roberto Alessi 24 gennaio 2021 a

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo probabile vincitore del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 (scritta da Armando Sanchez), poi è sembrato che la smentisse proprio in tv: «Ho detto A e hanno scritto B». Ed è nato un caso virale. Non mi interessa il contendere, ma mi ha fatto arrabbiare: non si sput***no i giornalisti anche se scrivono di gossip. Poi Giulio mi ha telefonato: «Non mi riferivo a te» e giù lacrime. Poverino, ha solo 20 anni. Ho avuto anche una lettera di un suo avvocato, Giulio, rattristato, poi mi ha scritto di non pubblicarla. Accontentato. È un bravo ragazzo, giro pagina. Pierpaolo è fortunato ad avere un fratello che lo ama così tanto, ma non deve parlare con i giornalisti, meno che meno con me.

