Grande Fratello Vip, Rosalinda e la crisi di pianto nella notte: "Mi ha dato le chiavi, poi...". L'incubo con il fidanzato

Rosalinda Cannavò crolla nella notte al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’incontro con il suo fidanzato, che arriva nella casa, succede di tutto. "Mi aveva detto che non mi amava più", racconta ai vipponi. Una crisi di pianto nella sauna. Il fidanzato di Rosalinda le regala le chiavi di casa. Lei dice: "Ti voglio bene". Mai un "Ti amo". "Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo", dice Rosalinda ai vipponi.

E la scena del faccia a faccia diventa subito virale. "Apprezza la mia sincerità perché potrei dirti ‘sono stra-felice’, ma ti dico che non me l’aspettavo ed ho bisogno di un attimo di tempo. Io prendo la chiave con la premessa che dobbiamo chiarirci e stare un attimo insieme per chiarire tante cose". Parola di Rosalinda. Il resto lo capiremo nei prossimi giorni.

