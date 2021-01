Grande Fratello Vip, terrificante crisi di identità per Adua Del Vesco: "Non servo a niente", disastro per Signorini

27 gennaio 2021 a

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, due dei grandi protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, vorrebbero lasciare la casa l'8 febbraio. Molti altri inquilini sono apparsi affascinati da questa decisione. Tra loro anche Adua del Vesco, ossai Rosalinda Cannavò. L'attrice siciliana, in particolare, è entrata in crisi dopo il confronto - durante l'ultima puntata del reality in onda su Canale 5 - con il fidanzato Giuliano Condorelli, con il quale pare ci fossero già non pochi problemi. L'incontro, però, non ha spazzato via alcuna tensione. Anzi. Pare che la situazione sia peggiorata, rendendo ancora più inquieta la concorrente rinchiusa a Cinecittà.

Alla fine del confronto, infatti, Giuliano ha consegnato ad Adua del Vesco un mazzo di chiavi del suo appartamento, chiedendole di lasciare il gioco e di andare a vivere insieme. Il gesto, però, non ha entusiasmato l'attrice. Tutto il contrario: l'ha mandata in crisi. "Sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me - ha confessato Rosalinda agli altri inquilini -. Ho paura di rivivere quell'incubo. Sto così male che vorrei abbandonare il gioco". La Cannavò si è poi lasciata andare dicendo: "Forse sto dando il peggio di me. Non servo a niente qui".

Resta da vedere, insomma, se la concorrente riuscirà a resistere ancora un po' all'interno della casa del Grande Fratello Vip o se alla fine deciderà di abbandonare definitivamente il gioco dopo ben 4 mesi. La sua scelta, comunque, potrebbe influenzare negativamente le sorti del programma di Canale 5. Soprattutto se, insieme a lei, decideranno di abbandonare il reality - come già anticipato - l'influencer milanese Tommaso Zorzi e la showgirl Stefania Orlando. L'insofferenza, infatti, dopo mesi e mesi di "internamento", sembra aver raggiunto i massimi livelli.

