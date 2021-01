Grande Fratello Vip, "incolumità psicologica a rischio". Stefania Orlando, la voce più inquietante

27 gennaio 2021 a

"Temo per la sua incolumità". Stefania Orlando a rischio. A parlare, intervistato da Casa Chi su Instagram, è Simone Gianlorenzi, il marito della showgirl romana grande protagonista nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. "Non l’ho presa benissimo - spiega riguardo al prolungamento dello show fino all'1 marzo, che ha colto di sorpresa anche la Orlando -. Stefania può pure restare un altro anno fuori, l’importante è che stia bene e col sorriso". La Orlando, insieme a Tommaso Zorzi, avrebbe intenzione di uscire prima, stremata dallo stress della "reclusione dorata a Cinecittà". I due concorrenti avrebbero anche abbozzato una data per l'abbandono: l'8 febbraio.

"Temo per la sua incolumità psicologica - conferma le preoccupazioni il marito -. È una grossa pressione vivere in quella condizione. Sono preoccupato per quando uscirà, avrà bisogno forse di riadattarsi alla vita normale". In ballo c'è anche la questione Andrea Roncato, storico ex marito di Stefania con cui sono volate accuse reciproche.

Con Lorenzi c'è stato un contatto: "Andrea mi ha telefonato, ci siamo confrontati. È stata una telefonata molto carina dove io gli ho mostrato la mia vicinanza. Lui ha concluso dicendo che tifa per Stefania. Mi ha detto di non farla uscire, era molto felice del suo percorso…e ci siamo promessi che ci saremmo visti tutti insieme". E sull'amicizia con Zorzi il marito della Orlando è sicuro: "È una cosa profonda, non riguarda il gioco".

