Elisa Isoardi, nella penombra della sera una foto pazzesca e il messaggio che lascia a bocca aperta: che succede?

Tornata di prepotenza al centro della scena. Si parla di Elisa Isoardi, messa ai margini della Rai e "protagonista" su Mediaset, prima a Striscia la Notizia e poi a Verissimo, dove ha detto chiaro e tondo di essere pronta ad abbandonare Viale Mazzini se ricevesse proposte concrete. Il punto è che dopo La prova del cuoco è rimasta orfana di conduzioni, limitandosi a fare la concorrente a Ballando con le Stelle. Ruolo che ovviamente le sta stretto. Ma qui, non si parla del suo futuro televisivo. Bensì di un indizio lasciato dalla Isoardi sui social. In una story su Instagram, infatti, ha caricato una foto sotto a cui ha scritto un messaggio che ha catturato l'attenzione di molti: "Ti penso".

In calce allo scatto, in cui la Isoardi si mostra bellissima e suadente nella penombra della sera, ecco il messaggio: "Finalmente sono a casa, guardo un film e penso a te". Ed è subito gossip: di chi parla? A chi si sta rivolgendo? Mistero fitto. Per certo non a Raimondo Todaro, il ballerino con cui fece coppia proprio a Ballando di Milly Carlucci: tra i due sembrava essere scattata la scintilla, ma poi non se ne è fatto nulla. Anzi, tra i due sembra essere anche finita (ammesso che sia mai iniziata) con qualche polemica. Insomma, mistero fitto sul destinatario del messaggio della Isoardi.

Sul suo futuro in tv, intervistata da Nuovo Tv, la Isoardi ha sottolineato: "Sono sicura che presto ci sarà qualcosa da fare. Vedrò il direttore di Rai 1 nei prossimi giorni per capire a proposito di Check Up, che è saltato". Dunque un imminente faccia a faccia con Stefano Coletta, per "capire", appunto, cosa diavolo sia successo. Per comprendere per quale ragione ancora non le sia stato affidato un format. E il confronto con Coletta, per la Isoardi, potrebbe segnare una svolta. Potrebbe segnare l'addio alla Rai. Insomma, fari puntati su Elisa (anche da parte di Mediaset?).

