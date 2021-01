Grande Fratello Vip, tra Mario Ermito e Giacomo Urtis accade l'imprevedibile: “Per farsi perdonare...”

Francesco Fredella 31 gennaio 2021 a

a

a

In treno, in viaggio da Roma a Milano, viaggiano vicini Mario Ermito e Giacomo Urtis. Entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Ma, dopo diversi attriti tra loro, sembra essere tornato il sereno. Addirittura, come avevamo già anticipato, Urtis ha regalato un orologio a Mario Ermito. Pace fatta. Ed in treno lui stesso pubblica una storia su Instagram mostrando il regalo del fedelissimo amico. Urtis sorride. Quando gli telefoniamo non commenta, ma dice: “Stasera a Live non è la d’Urso penso che lo indosserà”. Sicuramente nel corso della puntata ai follower del chirurgo delle star non passerà inosservato il dettaglio al polso di Ermito.

Spunta una foto dal passato di Giulia Salemi. "Con chi era al tavolo". GF Vip, adesso di capisce tutto... | Guarda

“Per farsi perdonare il buon Giacomo mi ha fatto un regalino. Molto sobrio”, dice Ermito. E i follower si domandano: cosa dovrà mai farsi perdonare il chirurgo delle star? Cala il silenzio. Un mistero ancora fitto. L’unica nota positiva è che, dopo vari litigi dietro le quinte, tra loro torna a splendere il sole. Evviva l’amicizia.

"Bello, ma...". Mila Suarez, una bomba piccante sul GF Vip: chi è il concorrente messo in totale imbarazzo

Un picco passo indietro. Dopo l’avventura nella casa del Gf vip le malelingue avevo sospettato ad un flirt tra loro. Ma Ermito, sin da subito, ha smentito. Urtis, invece, ha offerto ospitalità nella sua casa romana. E tutto ha fatto il giro dei social, diventando virale nel giro di pochi giorni. Ma Giacomo sembra aver fatto un passo indietro preferendo una sana e bella amicizia, in barba alle leggi del gossip. Poi, come promesso, ha regalato un orologio a Ermito. Che felicissimo ha accettato. Un gesto galante che cancella con un colpo di spunta ogni tipo di discussione avvenuta in passato.

Live-Non è la D'Urso, bomba di Giacomo Urtis su Mario Ermito: "Sparito. Lo ho chiamato, ma lui..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.