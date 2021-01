Grande Fratello Vip, Mila Suarez e la confessione piccante su un concorrente: "Bello ma..."

Francesco Fredella 14 gennaio 2021 a

a

a

Sembra che Mario Ermito e Mila Suarez abbiano avuto un flirt. Tempo fa. Tutto archiviato. Ma adesso la super modella, che non riesce a tenere un cece in bocca, sgancia una bomba sul concorrente del Grande Fratello Vip. “Alla fine Mario è bello, ma non balla”, dice in esclusiva a Libero. Le chiediamo qualcosa in più lei dice: “Tutto fumo, niente arrosto sotto le coperte”. Un racconto choc, che sicuramente non piacerà a Mario Ermito (che contatteremo per ascoltare la sua versione dei fatti”. Sembra che proprio un anno fa lui e la Suarez erano al settimo cielo. Una favola finita subito nel giro di pochissimo tempo. E ora, a distanza, volano gli stracci. Intanto, l’ex gieffino vip pare che abbia stretto un rapporto d’amicizia speciale con Giacomo Urtis. Tutto è nato nella casa? “No”, svela una fonte ben informata. “Sono amici da tanto tempo e adesso Urtis è pronto a ospitarlo nella sua casa romana”, conclude il nostro informatore.

"Andiamoci piano". La bomba su Antonella Elia e GF Vip, Federica Panicucci costretta a prendere le distanze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.