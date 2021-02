Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet e "la cac***a". Regia nel panico, gli autori censurano tutto: troppo tardi

02 febbraio 2021 a

"Solo un secchio per fare i bisogni". Tommaso Zorzi rivela agli altri inquilini cosa gli ha confidato Samantha De Grenet, che ascolta imbarazzatissima. E la regia del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dopo qualche lunghissimo secondo decide di censurare la conservazione piuttosto riservata, tagliando prima le inquadrature e poi tornando sul gruppetto, ma con i microfoni spenti. Troppo tardi, perché i telespettatori avevano già avuto modo di ascoltare i passaggi più "succosi".



Si sta parlando dell'Isola dei famosi, reality affrontato da concorrente dalla De Grenet e che potrebbe presto vedere protagonisti altri inquilini della casa di Cinecittà. "La Samy giorni fa, parlando della sua esperienza all’Isola, mi fa: ‘Sai avevamo solo un secchio per fare i nostri bisogni… Immagina aprire un secchio e trovare i ricordini degli altri…'", spiega Zorzi con un sorrisetto malizioso agli ascoltatori in cerchio intorno a loro. "Mi ha detto che è dovuta andare dal medico a fare una peretta… Non ha funzionato… Il dottore le ha fatto quindi la manovra…". E qui gli autori, capito dove stavano andando a parare i concorrenti, ha deciso di calare la scure sulla conversazione decisamente bizzarra.

Per la cronaca, la De Grenet è in nomination insieme a Maria Teresa Ruta e nonostante l'aiuto auspicato al televoto dei Rosmello, i telespettatori fan di Dayane Mello (la grande favorita per la vittoria finale) e Rosalinda Cannavò, secondo i sondaggi in tempo reale sui social risulterebbe indietro e dunque con un piede fuori dalla casa.

