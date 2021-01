Grande Fratello Vip, "un tumore di 4 centimetri". Orrore contro Antonella Elia, la tragica rivelazione: "Perché siete dei miserabili"

Francesco Fredella 27 gennaio 2021 a

“Su di me attacchi miserabili”, parola di Antonella Elia. Che nei giorni scorsi è stata attaccata dopo aver litigato con Samantha De Grenet. Tra lei e la gieffina c’è stato uno scontro di fuoco, ovviamente al Grande Fratello Vip, scontro che è finito in Rete diventando virale. In pratica, ricordando quello che è successo in una puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la Elia aveva apostrofato l’ex top model dicendole di aver messo qualche chilo. Una vera gaffe, visto che la De Grenet ha raccontato di aver vinto una delicata battaglia contro il tumore.

Adesso la Rete non è affatto clemente con la Elia. Che, però, torna a difendersi: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma di 4 cm… Su di me solo attacchi miserabili e gratuiti…”. La Elia si confessa con un lungo post in cui dice: “Ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto…”. Di recente Antonella Elia è stata intervista da Panorama dove ha parlato anche delle ultime vicende che la vedono protagonista al Grande Fratello Vip. “Non bisogna vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo…”, risponde la Elia alla domanda del giornalista.

Intanto, sembra che la Elia e Pietro Delle Piane, suo ex fidanzato, siano ancora ai ferri corti. La loro storia d’amore è venuta a galla durante lo scorso GfVip: indimenticabile quel bacio lunghissimo davanti alle telecamere di Canale 5. Ma poi a Temptation island è precipitato tutto. Lui aveva “sbottato” contro la Elia, che l’ha mollato. Nessuna prova d’appello. Bye bye.

