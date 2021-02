Grande Fratello Vip, "una affamata". Dayane Mello contro Giulia Salemi, colpo basso (e molto intimo) tra "smutandate"

02 febbraio 2021 a

Nervi tesi al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Giulia Salemi. La bella modella brasiliana è entrata dal primo giorno nella casa di Cinecittà, mentre la italo-iraniana è subentrata in corso d'opera nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I più attenti al gossip e al mondo dello spettacolo ricorderanno però che Mello e Salemi avevano già dato "scandalo" in coppia sul Lido al Festival del cinema di Venezia qualche anno fa, sfilando "smutandate" sul red carpet (in realtà, indossavano il mini-slip reso celebre da Belen Rodriguez sul palco dell'Ariston, il Festival di Sanremo passato alla storia come quello della "farfallina"). Molti le credevano amiche per la pelle, la verità emersa dallo show di Signorini è che le due in realtà non si sopportano granché.

Subito dopo la puntata serale di lunedì, nella quale Tommaso Zorzi ha di fatto scaricato la Salemi ("Non ti parlerò mai più"), Giulia se l'è presa anche con Dayane: "Io non posso mai parlare di nessuno…Perché io devo sentire sempre te che invece continui a giudicarmi?". Il confronto con la brasiliana è degenerato a tempo di record, con la modella che l'ha affrontata a muso duro: "Per me te sei semplicemente un’affamata di fama... Questo è quello che penso".

Più chiara e schietta di così, non si poteva. E il ricordo di quanto accaduto a Venezia sembra far capolino dalle parole della Salemi: "Io affamata di fama? Ma lo sarai tu...". Siamo quasi al giochino dello "specchio riflesso". "Io sono stata un sacco di anni senza fare tv", si è difesa la Mello sorvolando sui suoi trascorsi nei reality italiani. Dettagli.

