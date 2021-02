Grande Fratello Vip, Dayane Mello in lacrime: "Mi sento in colpa, avrei dovuto farlo". Nuovo terremoto nella casa?

05 febbraio 2021 a

Non sono giorni semplici per Dayane Mello quelli che sta affrontando nella casa del Grande Fratello Vip. La modella ha dovuto fare i conti con una triste notizia: la morte prematura del fratello Lucas. A darle la notizia, nel confessionale, è stato proprio il programma di Canale 5. Tutti i concorrenti del gioco hanno voluto mostrarle il proprio sostegno. Anche Alfonso Signorini. Il conduttore è entrato nella casa per farle di persona le proprie condoglianze. Dayane ha comunque deciso di rimanere nel reality, data l’impossibilità di raggiungere la sua famiglia in Brasile a causa dell'emergenza coronavirus in corso.

Ma i momenti di sconforto non sono pochi. La modella si è sfogata con Rosalinda Cannavò raccontando di temere l'incapacità di affrontare il dolore. La Mello era infatti appena riuscita a superare un altro lutto: quello di sua nonna. Proprio per questo, caduta nella depressione, la modella non era riuscita a tornare a casa per ben quattro anni e a vedere i fratelli, Lucas compreso. “Mi sento in colpa, avrei dovuto chiamarlo di più, conoscerlo di più”, ha detto in lacrime all'amica per poi aggiungere: “Il treno andava nella direzione giusta, poi ho perso la direzione, ora non so dove sono. Mi sento persa”. Dayane Mello ha anche ammesso di avere qualche difficoltà nel rimanere al Grande Fratello Vip fino alla fine: “So che manca poco - ha spiegato a Rosalinda svelandole cosa le ha detto anche l'altro fratello - però ci sono tante cose… Juliano mi ha detto di non mollare, che Lucas voleva che io andassi avanti”.

Da qui il consiglio della coinquilina: “Devi capire qual è la cosa giusta per te”. L’attrice è sicura che dopo tutta questa sofferenza, il destino riserverà a Dayane qualcosa di meraviglioso, perché se lo merita.

