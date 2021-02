Grande Fratello Vip, "Usciti vieni da me, dormiamo insieme". Dayane Mello, l'impensabile proposta indecente

05 febbraio 2021 a

Tutti consolano Dayane Mello. La modella brasiliana ha appena saputo della morte del fratello Lucas. Per lei non sono giorni semplici e così gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip tentano in tutti i modi di sollevarle il morale. Anche Tommaso Zorzi. L'influencer ha deciso di lasciarsi alle spalle le numerose litigate e ha proposto a Dayane di rimanere da lui una volta finito il programma di Alfonso Signorini. “Se vuoi stare da me una settimana a Milano - ha chiesto alla modella - una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti cucina, ti balla la salsa. Stare una settimana insieme è divertente”. E ancora: “Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui”, ha aggiunto Zorzi per convincerla.

Immediata la replica della Mello che ha accettato l'invito e ha chiesto se a loro potesse aggregarsi anche l'amica Rosalinda Cannavò. Dayane infatti ha ammesso di non voler stare da sola. La modella era appena riuscita a superare il lutto della nonna, quando è stata raggiunta dalla terribile notizia dell'incidente che ha causato la morte del fratello 26enne.

Per questo tutti dentro la casa di Canale 5 hanno voluto starle accanto. Pierpaolo Pretelli compreso. Anche lui ha messo sul tavolo la proprio abitazione a Roma. Gesti che non sono passati inosservati ai telespettatori. “Che amore Tommy sei stupendo… piango”, sono i commenti più diffusi. E ancora: “Io che piango anche per queste cose ormai” e “La stanno davvero iniziando ad amare, io li amo”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

