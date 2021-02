Grande Fratello Vip, "le cor***a". Patrizia De Blanck, cala il gelo in studio: come umilia il fidanzato di Rosalinda

06 febbraio 2021 a

Momento imbarazzante al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella serata del lutto di Dayane Mello, l'ex concorrente Patrizia De Blanck gela lo studio con una battutaccia piccante su Rosalinda Cannavò, ancora nella casa di Cinecittà.





Si parla del rapporto molto intenso nato tra Andrea Zenga e la giovane attrice (nota con il nome d'arte di Adua Del Vesco ed ex compagna "per finta" di Gabriel Garko). Nei giorni scorsi Rosalinda ha scritto un bigliettino al figlio di Walter per chiedergli scusa per averlo nominato. E quando Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, si è chiesto che ruolo possa avere in questa storia Giuliano Condorelli, il discusso fidanzato della Cannavò in attesa fuori dalla casa, ecco intervenire la contessa De Blanck, diretta come al solito: "Avrà le corna". Diretta, appunto. Forse troppo, a giudicare dalle critiche ricevute da molti telespettatori in tempo reale sui social.

"Tommaso Zorzi ha trovato davanti al cestino un bigliettino", ha ricostruito la vicenda Stefania Orlando, incalzata da Signorini. E Zorzi conferma: "Ho trovato un biglietto proprio aperto. L’aveva messo li Dayane". A questo punto è Rosalinda/Adua a dire la sua, spiegando che il bigliettino ritrovato era in realtà "una brutta copia" e che l'originale era in possesso del solo Andrea. "Era un biglietto di stima nei suoi confronti. A volte abbiamo difficoltà a comunicare". E Signorini e Zorzi alzano la temperatura sottolineando come Zenga, lavando i piatti, sia stato beccato a cantare "Rosina". "Non cantavo", si è difeso lui. Ma Zorzi infierisce: "Cantava Rosina dammela". E Antonella Elia, puntuta opinionista, ha provocato Rosalinda: "Se lo stimi perché l’hai mandato in nomination? Per eliminare la tentazione dalla casa?". Replica della diretta interessata, un po' enigmatica: "Brava".

