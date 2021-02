Grande Fratello Vip, "eravamo sul divano e poi è entrato lui". Maria Teresa Ruta, Baccini e il terzo uomo: imbarazzo in diretta

09 febbraio 2021 a

a

a

"Non è successo nulla": il cantante Francesco Baccini ha negato di aver avuto un flirt con Maria Teresa Ruta, come da lei invece raccontato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha avuto l'opportunità di incontrarlo ieri sera sulla passerella, fuori dalla casa. Baccini ha dato una versione completamente diversa da quella fornita dalla Ruta nel corso del reality. Il cantante, in particolare, ha raccontato di averla vista solo un paio di volte e che, al di là di una cena in famiglia e qualche messaggio cordiale, non c'è mai stato nulla.

"Ti sei scordata i vestiti?". Elisabetta Gregoraci in mutande, la rissa con Antonella Elia al Gf Vip | Guarda

In merito alla famosa serata di Sanremo, poi, Baccini ha spiegato che era troppo depresso per la sua esclusione per fare caso alle attenzioni di Maria Teresa Ruta: "Io ero sul divano depresso. Ha presente un momento in cui consoli uno? Una cosa da nulla, non è successo veramente nulla. Ma a un certo punto si sente una porta sbattere, ed entra un signore che aveva le chiavi di casa". All'epoca Baccini aveva pensato si trattasse del fidanzato della donna, quindi si defilò di soppiatto senza farsi più vedere.

"Con lei....”, Mario Ermito e Myriam Catania: la verità dietro al flirt

La Ruta ha quindi ammesso che in effetti durante quel periodo frequentava un altro uomo: “Una persona che mi ha fatto compagnia per cinque anni, che mi ha aiutato, mi voleva molto bene…ma il mio era un bene diverso, un bene da amico”. Uno degli ex inquilini più critici nei confronti della Ruta è stato Cristiano Malgioglio. Secondo il cantante, infatti, è lei la vera stratega di questa edizione del Grande Fratello Vip. E le rivelazioni su questi presunti amori farebbero parte della sua strategia di gioco. Tant'è che poi Malgioglio le ha lanciato una frecciatina: "Tra poco dirà che ha avuto una storia con me”.

"Porco...". Caos al Gf Vip, Tommaso Zorzi squalificato? Spunta questo video compromettente | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.