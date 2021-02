Grande Fratello Vip, la sorella di Zelletta lo corteggia? Zenga la stronca: una drammatica umiliazione (intima)

09 febbraio 2021 a

Umiliazione, o quasi. Alessia Zelletta, sorella di Andrea Zelletta, si dichiara in pubblico ad Andrea Zenga, entrando per pochi minuti nella casa del Grande Fratello Vip. E Zenga che fa? La "rimbalza" brutalmente. Sui social la giovane sorella del modello si era già espressa, dicendosi "colpita" dal figlio del grande Walter Zenga. A quel punto Alfonso Signorini non si è fatto pregare e dopo aver testato il feeling a distanza, con battutine incrociate, ha invitato la ragazza in trasmissione.

"Sei bellissimo... Mi hai colpito, dal vivo ancora meglio. Io non accetto rifiuti", è l'esordio decisamente aggressivo di Alessia. Zenga appare visibilmente imbarazzato, bofonchia qualcosa assicurandole che una volta uscito si vedranno per un aperitivo insieme, lontano dalle telecamere della casa di Cinecittà e dagli obiettivi dei paparazzi. Quella che in un primo momento sembrava solo comprensibile timidezza, si rivelerà poi (purtroppo per Alessia) qualcos'altro.

Finita la diretta, Zelletta chiede all'amico "Ti piace mia sorella?" e la risposta di Zenga è glaciale: "Esteticamente non è il mio tipo, non c’è un perché è una bella ragazza ma... non è proprio il mio tipo". C'entra l'aspetto fisico, ma forse ancora di più quello caratteriale: "Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura", cioè l'esatto opposto della "Caterpillar" Alessia.

Qualcuno, peraltro, sospetta che il cuore di Zenga sia già stato conquistato da un'altra ragazza, molto più vicina: Rosalinda Cannavò. Non a caso, pressato dal solito segugio Signorini, è costretto ad ammettere riguardo alla coinquilina: "Sì, mi piace".

