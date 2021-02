Anna Tatangelo "umiliata". Gigi D'Alessio, la voce clamorosa sulla sua nuova fiamma: "26 anni di meno". Impensabile, chi è

10 febbraio 2021 a

Gigi D'Alessio ha dimenticato definitivamente Anna Tatangelo: il cantante napoletano si sarebbe fidanzato con una sua fan di 26 anni più giovane. L'indiscrezione è stata lanciata dal Mattino, secondo il quale il nuovo flirt di D'Alessio si chiamerebbe Denise e avrebbe 28 anni. Se la notizia venisse confermata, decreterebbe la fine certa della relazione tra lui e la Tatangelo, da cui è nato Andrea, 10 anni. I due hanno dichiarato di essersi separati di comune accordo e anche di essere rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio.

Secondo lo scoop del Mattino, la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio è una sua fan accanita. I due si sarebbero conosciuti a Capri quest'estate durante uno spettacolo del cantante. Inoltre pare che lui abbia già fatto conoscere alla nuova compagna i suoi tre figli più grandi, Claudio, Ilaria e Luca. La ragazza, invece, non avrebbe ancora incontrato, il figlio avuto con la Tatangelo, Andrea. L'artista napoletano comunque non è ancora intervenuto per confermare o smentire la notizia.

Di recente, tra l'altro, sulla ex coppia formata da Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si è espresso Costantino Della Gherardesca, uno dei giurati de Il Cantante Mascherato, il nuovo programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Della Gherardesca, ipotizzando che ci fossero proprio i due cantanti sotto due dei costumi in gara, ha lanciato uno scoop: "So che la loro relazione non è finita molto bene”.

