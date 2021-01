Elettra Lamborghini, "una gatta di marmo": bomba del re del gossip, in tv ridotta così

Roberto Alessi 17 gennaio 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini mi è sempre piaciuta, così eccessiva, stravestita, stratrash, ma l'ho vista a Stasera tutto è possibile (la trasmissione di Rai 2 condotta da Stefano De Martino) e sembrava una gatta di marmo: ha cercato di essere simpatica, ha cercato di ridere, ha cercato di divertirsi, ha cercato di ballare, ha cercato di essere originale con una tuta che non avrebbe donato nemmeno a una top come Gigi Hadid (è un mio parere). Elettra, torna a essere quello che eri quando andavi da Barbara d'Urso a raccontare dei tuoi 23 diamanti incastonati in altrettanti piercing.

"Dopo questo 2020, ci vuole tanto c***". Elettra Lamborghini, auguri vietati ai minori | Video

Verissimo, Silvia Toffanin inizia col botto: la prima puntata spacca-share del 2021, una voce dai corridoi Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.