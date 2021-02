Cantante mascherato, "è successo il patatrac". Baby Alieno, la verità. "Qualcuno ha detto che..."

05 febbraio 2021 a

"È successo il patatrac". Il caso del Baby Alieno, il misterioso pupazzo del Cantante mascherato, tiene banco anche a È sempre mezzogiorno. In collegamento con Antonella Clerici c'è proprio Milly Carlucci, la presentatrice dello show del venerdì sera di Rai1, che ammette come con i Ricchi e poveri, il "ripieno" del pupazzo, non sia andata benissimo. "Facevano fatica a respirare", ha spiegato confermando la versione data anche a SuperGuidaTv.

Nessun "malore", dunque, ma un semplice inconveniente, forse un rischio mal calcolato dagli autori visto che "anche il Gatto era molto affannato" e "lo scorso anno Alessandro Greco a cui era toccato il Mastino Napoletano soffriva tantissimo tanto che ogni volta durante le prove arrivavo con il ventilatore perché rischiava di svenire per la mancanza di aria".

Questa sera però il Baby Alieno tornerà in gara con un nuovo vip a dargli vita. Massimo riserbo, come ovvio, sulla identità del concorrente, anche se la Clerici ha provato in ogni modo a strappare un indizio alla Carlucci. Milly ha pero dato in pasto ad Antonella e ai suoi telespettatori altre due indiscrezioni: "Qualcuno ha detto che il Lupo potrebbe essere Gigi D’Alessio, chi ha pensato che dentro il Pappagallo potrebbe esserci Alessandro Gassman", Sarà vero? Ah, saperlo...

