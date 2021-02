La Vita in Diretta, Alessandra Mussolini e la confessione privatissima sul marito: "Mi ha messo il cellophane", gelo in studio

Francesco Fredella 11 febbraio 2021 a

“E’ un sacrificio non poter abbracciare”: non ha dubbi Alessandra Mussolini (ex parlamentare), oggi ha virato al mondo della tv dopo Ballando con le stelle e Il Cantante mascherato. La Mussolini a La Vita in diretta parla delle dure le restrizioni al tempo del Covid. A Ballando con le stelle ha rischiato di prendere il Covid, visto che il suo maestro Maykel Fonts è risultato positivo. “Quando abbracci i figli dici: “Oddio, li sto abbracciando”. Non abbracciare è un sacrificio. Mamma è a casa, la vedo pochissimo, ci sentiamo per telefono, sempre con cautela”, dice la Mussolini. A Ballando con le stelle avrò fatto più tamponi che capelli in testa, perché in Rai giustamente devi attenerti a controlli strettissimi. Poi la confessione: “Mio marito mi ha messo il cellophane”, tuona la Alessandra Mussolini ripercorrendo i giorni in cui il suo partner di ballo era risultato positivo. “Eh quanti tamponi”, tuona.

Secondo i benfinformati la Mussolini potrebbe tornare in televisione in un altro reality. Ma non subito, visto che ha concluso da poco due programmi su Rai1 con Milly Carlucci. Qualcuno ha fatto riferimento all’Isola dei famosi, in partenza l’8 marzo. Ma sarebbe tutto infondato. La Mussolini, a quanto pare, non sarebbe pronta alla partenza. I telespettatori, però, hanno imparato ad apprezzarla per la sua spontaneità. Una donna vera e verace. Che tutti amano. Ora per lei i palazzi della politica sono solo un lontano ricordo. Ma, come dice un proverbio, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Vale anche per la politica? Chissà.

