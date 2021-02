Grande Fratello Vip, tra Tommaso Zorzi e Platinette finisce in rissa: "Le sberle a me? Quando lo vedo..."

18 febbraio 2021 a

Si riaccende la discussione tra Mauro Coruzzi, alias Platinette, e Tommaso Zorzi. Qualche settimana fa, infatti, l’influencer milanese, uno dei nuovi finalisti del Grande Fratello Vip, se l’è presa con Platinette per alcune sue dichiarazioni sulle unioni civili. “Mi fa schifo. Non puoi sputare su una battaglia grazie alla quale tu puoi essere in tv a fare quello che fai, perché se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi fare Platinette e non potevi monetizzare questo personaggio - aveva detto Zorzi -. Dall’alto del tuo appartamento in centro a Milano parli di vittimismo. Vai nei paesini a vedere cos’è veramente il vittimismo gay, sono ragazzini che hanno il terrore non solo di uscire di casa, ma anche di parlare con i genitori".

All’interno della casa del GfVip, Tommaso Zorzi ha poi ricordato che Coruzzi sarebbe contro il matrimonio e le adozioni: “Bisognerebbe dargli due sberle e dirgli: non parlare più a nome della comunità perché non la rappresenti, non ti vogliamo”. Parole forti e piene di rabbia insomma. Platinette è tornata oggi sul tema durante un’intervista al Fatto Quotidiano: “Ho preso l’abitudine di vedere il Grande Fratello per capire cosa fa Tommaso Zorzi perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione…”.

Secondo il conduttore televisivo, quindi, l’influencer milanese si è espresso male e non ha capito le dichiarazioni passate dello stesso Coruzzi: “Un giorno l’ho beccato che mi definiva un omosessuale omofobo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili. Mi piace che ci sia la legge ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda”. Poi ha aggiunto: “Lui ha detto “quella quando la vedo le do due sberle”: no due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti e non hai nessuna voglia di mettere le nostre opinioni a confronto su un tema così importante”.

