Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, "le afferra il volto ed esplode una passione incontrollabile": mai visti così spinti

18 febbraio 2021 a

a

a

Maria Elena Boschi è più innamorata che mai. Lo dimostrano le foto scattate dal settimanale Oggi: la deputata di Italia Viva appare felice al fianco dell’attore Giulio Berruti. I due sono stati pizzicati a Fregene, tra un pranzetto romantico e una passeggiata con il cane Brownie sulla spiaggia. Negli scatti la coppia si lascia andare a baci e carezze.

"Una scelta mia". La risposta di Maria Elena Boschi a "Striscia": ci prende per i fondelli? Girano strane voci

Come scrive il settimanale, la renziana 40enne e l’attore 36enne sembrano molto affiatati: “seduti al tavolino del ristorante, lei gli accarezza una spalla, lui si avvicina, le prende il viso e… non fanno i timidi”. In una delle foto, infatti, Berruti afferra la Boschi e la bacia appassionatamente. Per il pranzo i due hanno scelto un menù piuttosto classico: spaghetti con le vongole e vino bianco.

Dopo il pasto, Maria Elena Boschi resta seduta al tavolo del ristorante per prendere qualche raggio di sole, mentre il suo compagno gioca con il cane sulla spiaggia. Va a gonfie vele, insomma. Tra l’altro i due già convivono, come ha fatto sapere qualche giorno fa la deputata di Italia Viva: “È confortante sapere che qualsiasi cosa succeda torni a casa la sera e lui c’è”, ha detto a Live-Non è la D’Urso. Adesso, come rivela Oggi, la coppia sarebbe addirittura pronta al grande passo.

Qui l'articolo del settimanale Oggi

La Boschi paparazzata così, colpaccio Signorini: shopping proibito ai comuni mortali. Le voci: "Non sarà che al Quirinale..." | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.