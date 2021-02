Grande Fratello Vip, "Giulia Salemi incinta": voce sconvolgente a poche ore dalla diretta, "televoto sospeso". Cosa sta succedendo?

19 febbraio 2021 a

Quando si parla di Giulia Salemi impazza il gossip. Nelle ultime ore sono i suoi fan a terremotare il già caotico Grande Fratello Vip. In particolare è l'uscita di un telespettatore: "Raga ricordiamoci di salvare Stefania, perché Giulia Salemi è incinta. Facciamola uscire per il suo bene”, è il commento arrivato proprio ora che l'influencer è al televoto. E infatti sarebbe questo fatto a far sorgere i primi dubbi. Secondo Gossip e Tv potrebbe essere una coincidenza da non sottovalutare. In ogni caso c'è chi chiede di risparmiare la fidanzata di Pierpaolo Pretelli per le stesse motivazioni: "Giulia è incinta e al bambino fa male tutto questo stress“.

Di conferme non ce ne sono. Quella della gravidanza è un tema già affrontato durante il programma di Alfonso Signorini. All'inizio della nuova edizione gli occhi erano tutti puntati su Adua Del Vesco, ad oggi Rosalinda Cannavò: "C’è un sacco di gente che si sta chiedendo se aspetti un bambino", le aveva chiesto il conduttore di Canale 5 dopo che erano girate voci sulla richiesta di un test di gravidanza. "No, dai. È tutto sotto controllo, ragazzi. Sono solo un po’ stressata perché ho l’ansia del mio ragazzo che mi guarda. Non aspetto nessun bambino".

Ma sulla Salemi ci sarebbe di più. Alcuni fan hanno anche ipotizzato che il televoto online che la vede coinvolta con Stefania Orlando sia stato momentaneamente sospeso proprio per questo scoop e non soltanto per problemi tecnici. Non solo, Fariba, la madre della concorrente di Canale 5, aveva risposto sui social ad alcune domande ammettendo:“Questa notte ho visto Giulia incinta in sogno”. Un'uscita che ha senz'altro fatto rizzare le orecchie al pubblico del Gf Vip, sempre a caccia di uno scandalo.

