Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pretelli in grosso imbarazzo. "Zampe in tasche, non me la consumare". Il più raggelante dei faccia a faccia

"Le zampette in tasca". Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fulminati dal signor Mario. Il padre della bella italo-persiana è intervenuto al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, proprio la sera in cui la figlia è stata eliminata al televoto contro Stefania Orlando a un passo dalla finalissima. Giulia e Pierpaolo, da un paio di mesi ormai coppia fissa nella casa di Cinecittà, hanno trascorso con trasporto ed emozione le ultime ore insieme. E Signorini ha pensato bene di organizzare un incontro decisamente "importante".

Pretelli, avvisato di un misterioso faccia a faccia, era convinto che ad attenderlo ci fosse Nausika, la sorella adottiva di Giulia. Di fronte al suo entusiasmo, Signorini è costretto a intervenire, un po' imbarazzato: "Non è Nausika quella che devi incontrare. Non so come dirtelo, tu sei partito in quarta". Ridono tutti, in studio e a casa, tranne ovviamente Pretelli: "Mi hai perc***ato?! Mai una gioia". Non sa ancora cosa sta per capitare.

Nel giardino del GfVip entra infatti Mario Salemi, il suo "suocero". Che esordisce con una battuta che tradisce un po' di tensione: "Le zampette in tasca. Me la consumi prima del dovuto. Ricordati che siete davanti alle telecamere". Più o meno quello che la mamma di Pierpaolo gli disse nel messaggio di Capodanno in diretta davanti a tutta Italia, creando un pandemonio e sollevando un caso familiare. Stavolta però la storia sembra decisamente più solida, non solo una "avventura" a uso e consumo di autori e telecamere, e anche l'atteggiamento di papà Salemi sembra molto meno severo e più affettuoso, ma certo non meno imbarazzante.

