Grande Fratello Vip, tracollo emotivo per Giulia Salemi: "Cosa vi ha fatto?", la rabbia di Alessia Marcuzzi scuote Mediaset

16 febbraio 2021 a

a

a

Giulia Salemi ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip, il programma di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Infatti è rimasta sorpresa di essere stata nominata da tutti i concorrenti del reality. Finita la diretta ha iniziato a piangere. Gli altri inquilini hanno cercato di consolarla. E sui social è iniziata la discussione a base di tweet. Tra l'altro è intervenuta anche Alessia Marcuzzi che ha chiesto: “Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti…”, il post dell'ex conduttrice dello show di Canale 5.

"Tradimento, bugiarda". La Salemi vede un video compromettente, raptus e crisi di nervi: massacro per Stefania Orlando

Alessia Marcuzzi ha detto anche di essere assai dispiaciuta per Giulia Salemi al Grande Fratello Vip perché sarebbe stata sempre pugnalata alle spalle un po’ da tutti: “Ma poi viene sempre pugnalata alle spalle…”. La conduttrice de Le Iene, sempre su Twitter, ha dichiarato di nutrire una profonda tenerezza nei confronti della Salemi che è rimasta ferita soprattutto per essere stata nominata da Rosalinda Cannavò: “Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate…”, ha twittato la Marcuzzi.

"Tradimento, bugiarda". La Salemi vede un video compromettente, raptus e crisi di nervi: massacro per Stefania Orlando

Nel frattempo però Giulia Salemi ha fatto pace con Tommaso Zorzi. Momento molto apprezzato da Alessia Marcuzzi, la quale, sempre su twitter, non ha nascosto di essere molto contena nel sapere che i due hanno fatoto pace, cogliendo l’occasione per fare un accorato appello a tutti i fan: “Cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta, mollett. Per tutti è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con sta guerra!”, ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.