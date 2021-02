Grande Fratello Vip, Diletta Leotta e Can Yaman travolti dal sospetto: "Non è un caso"

21 febbraio 2021 a

a

a

Can Yaman e Diletta Leotta si sono visti qualche volta, ma a Roma lui viene sorpreso dai paparazzi (beata ingenuità, come avranno saputo dov' era?) a cercare anelli e gioielli per lei da Cartier e da Tiffany, accompagnato dalla mamma di lei, Ofelia, e lei, generosa come poche, lo ha consigliato nella scelta del prezioso da regalare alla sexy figliola.

Avvinghiati (e non solo). Diletta Leotta, lo scatto incendiario: beccata così con Can Yaman, fine dei giochi | Guarda

Vi basta? No? E allora ecco sui cieli di Roma vola un misterioso aereo con un messaggio per la Leotta: "Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can". Dove? Naturalmente sulla casa del Grande Fratello Vip. Solo lì ci sono le telecamere.

"Proposta di matrimonio". Can Yaman di fa avanti con la Leotta: quel pazzesco dettaglio in cielo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.