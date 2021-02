Juliana Moreira, la star di Paperissima Sprint rompe un tabù: "Mi è ricresciuto il seno", scelta drastica

21 febbraio 2021 a

La bellissima showgirl Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa, diventata molto famosa in Italia grazie alla sua partecipazione alla trasmissione Paperissima Sprint, ha deciso di ridursi il seno. Una scelta decisamente in controtendenza che lei ha voluto condividere sui social.

Quando tante, tantissime donne, ricorrono alla mastoplastica additiva per essere più prorompenti, lei sceglie di ridimensionare quello che Madre Natura le ha dato: «Sono sicura che ci saranno tante mamme come me che magari non trovano il coraggio di farlo a causa di un tabù», ha detto. «Ma se una cosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire, va cambiata». «Ho sempre avuto una quinta coppa D. Dopo la gravidanza sono arrivata anche alle coppe E ed F. Invece vorrei una terza scarsa con coppa C».

Ogni anno si eseguono in Italia oltre un milione di interventi di chirurgia estetica. Per le donne quelli al seno sono in primo piano, basti pensare che sono state ben 54.000 le operazioni di mastoplastica additiva eseguite nel 2019, che sono aumentate del 10 per cento nel 2020.

Fra le richieste principali, c'è quella di passare da una taglia prima o seconda a una terza. Ma oltre all'aumento del seno, sono richieste anche la riduzione e il rialzamento. Come dimostra appunto la scelta di Juliana.

