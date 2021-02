Grande Fratello Vip, Dayane Mello e il ratpus piccante nella notte: "Fidanzata con te?", la frase rubata a Rosalinda

Francesco Fredella 21 febbraio 2021 a

E pace fu. Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò torna il sereno al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Almeno per ora. "Sei monella, però io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco e io faccio il mio. Tutto quello che ti ho promesso lo mantengo ok? Mi piacerebbe che tu ti fidassi di me": queste parole di Rosalinda vengono pronunciate durante la festa in maschera. "Fidanzata con te?", dice sottovoce ridendo Dayane.

“Se non ti ho detto delle cose è perché stavo passando un momento difficile in merito alla mia vita fuori e se l’ho detto a Samantha (Samantha De Grenet, ndr) è perché lei mi ascoltava, tu a volte hai un modo un po’ più brusco. Se non te le ho dette comunque ti chiedo scusa”, continua Rosalinda, che da giorni si è avvicinata ad Andrea Zenga. Questo flirt, che ha il sapore del fidanzamento, avrebbe fatto ingelosire la brasiliana. Le due, però, dopo l’atteso chiarimento scoppiano a piangere.

La notte di Dayane è stata però agitatissima, con uno sfogo a tratti drammatico con Pierpaolo Pretelli: "Siamo due vagoni che viaggiano su binari diversi. Tu vivi l’amore, io vivo la morte". Poi una frase che lascerebbe pochi dubbi: "La amo". Riferita, ovviamente, a Rosalinda. Adesso si attende la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che venerdì sera - ancora una volta - ha vinto contro Il cantante mascherato.

