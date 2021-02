Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Samantha De Grenet: "Prima o poi la pagherai", Signorini costretto a bloccare tutto

23 febbraio 2021 a

Nervi tesissimi al Grande Fratello Vip, su Canale 5, con Antonella Elia e Samantha De Grenet che tornano a insultarsi. Solo l'intervento imbarazzato di Alfonso Signorini placa gli animi nel gelo generale. Tutto nasce dal televoto che salva la showgirl romana, un verdetto di fronte al quale l'ex valletta di Mike Bongiorno resta letteralmente attonita. La Elia non si capacità dell'amore del pubblico per Samantha, che ascolta visibilmente infastidita ma in silenzio. E di fronte al mutismo della collega, Antonella parte in quarta: "La tua spocchiosità e veemenza comunque prima o poi la pagherai".

Parole pesantissime, che riportano alla mente il famigerato alterco di gennaio in cui la Elia aveva contesto a Samantha di aver messo su qualche chilo, ignorando il problema avuto con un tumore qualche mese prima. Da quel momento, l'antipatia reciproca delle due primedonne si è trasformata in astio vero e proprio, una guerra di nervi che ha riservato sorprese a ogni puntata.

Quando Signorini chiede una replica alla De Grenet, la risposta è umiliante. "Per me non ha parlato nessuno, quindi non ho nulla da rispondere". E di fronte a una Elia ancora più inviperita, Samantha taglia corto: "Avevi già fatto una bella figura, vedi di non farla un'altra volta". E proprio riferendosi all'antipatico e sgradevole precedente, Signorini placa gli animi delle signore: "Abbiamo già dato". Meglio non ripetersi.

