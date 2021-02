Meghan Markle e principe Harry, "lo hanno fatto per oscurare la Regina Elisabetta": sfregio in tv, la famiglia cade a pezzi

27 febbraio 2021 a

Meghan Markle e il principe Harry continuano a commettere errori nei confronti della Regina Elisabetta e di tutta la famiglia reale. La Sovrana, infatti, sarebbe rimasta profondamente delusa dall’ultima mossa della coppia. A creare dissapori è stata l’intervista che il secondogenito di Carlo e Diana ha concesso allo show americano Late Late Show.

Nell’intervista al Late Late Show, il principe ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a lasciare il Regno Unito e la Royal Family insieme alla moglie Meghan e al figlio Archie. I tre, infatti, vivono adesso negli Stati Uniti. “Ho fatto quello che qualsiasi marito e qualsiasi padre avrebbe fatto. Non è stato un abbandono, ma un passo indietro... Io non fuggirò mai e darò sempre il mio contributo poiché la mia vita è pubblico servizio. Lo è sempre stata e Meghan l'ha condivisa – ha raccontato Harry -. L'aria si era fatta davvero difficile, come molti hanno potuto vedere, la stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale, tutti sanno cosa può succedere”.

L’intervento del principe non sarebbe piaciuto alla Regina. “Non doveva oscurare la nonna Elisabetta”, si è sentito dire dallo staff della sovrana. L’intervista di Harry, infatti, è arrivata poche ore dopo un momento storico per la Sovrana, che è intervenuta in tv per sottolineare l'importanza del vaccino contro il Covid. Il nipote, insomma, non avrebbe rispettato una regola fondamentale a Buckingham Palace: “Quando la regina parla, gli altri reali devono farsi da parte”.

