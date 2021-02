Meghan Markle e Harry, l'ex principe si sfoga: "Stavano distruggendo la mia salute mentale"

26 febbraio 2021 a

“La stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale”: il principe Harry si è raccontato in un’intervista a James Corden, il conduttore del programma americano The Late Late Show. Il nipote della Regina Elisabetta ha spiegato di nuovo il motivo che lo ha spinto a lasciare il Regno Unito e l’intera famiglia reale.

“Ho pensato che quell'ambiente (mediatico) fosse ormai tossico", è andato avanti il principe, la cui intervista è stata registrata prima della recente decisione di Harry e Meghan di confermare la rinuncia allo status di membri senior della dinastia. Non è la prima volta, inoltre, che il secondogenito di Carlo e Diana punta il dito contro la stampa inglese. Già in passato ha accusato i tabloid i avere pregiudizi sociali o razziali su sua moglie, che ha origini afroamericane.

"Ho fatto quello che qualsiasi marito e qualsiasi padre avrebbe fatto", ha detto Harry riferendosi al suo trasferimento con la Markle e il figlio Archie negli Stati Uniti. Anche se poi ha voluto precisare: “Non è stato un abbandono, ma un passo indietro". E ancora: “Io non fuggirò mai e darò sempre il mio contributo poiché la mia vita è pubblico servizio. Lo è sempre stata e Meghan l'ha condivisa". Il principe, comunque, sarà di nuovo in onda il 7 marzo sulla Cbs, ospite - in coppia con la moglie - di Oprah Winfrey per un'intervista piuttosto "intima".

