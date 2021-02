Grande Fratello Vip, crisi di nervi per Tommaso Zorzi: "Volevo morire tutto il tempo, mi gira il ca***". Dayane Mello massacrata

27 febbraio 2021 a

a

a

L’ultimo scontro tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha creato grande malessere. Ad aver reagito male è stato soprattutto l’influencer milanese. Durante la diretta di ieri sera, infatti, Alfonso Signorini ha parlato dello scontro tra la modella brasiliana e Zorzi sul presunto orientamento bisessuale della Mello. A Tommaso, però, non è piaciuto il modo in cui è stato affrontato l’argomento.

"Quello che mio padre ha capito". Andrea Zenga picchia durissimo e mostra una foto: dalla Toffanin, una "prova" schiacciante | Guarda

Secondo lui, infatti, sarebbero stati usati due pesi e due misure. Il contesto, quindi, sarebbe stato serio solo quando si è parlato di lui; mentre con Dayane è stato tutto un risate e sorrisi perché “tanto lei è sempre stata incoerente”. Già in puntata Zorzi ha alzato la voce, facendo notare che non si può cambiare idea su un argomento come questo (l’orientamento sessuale) e far sorridere, perché non è come cambiare i gusti del gelato.

"Ho detto ai miei avvocati di procedere". Massimiliano Morra "gay"? La frase scatena l'inferno

Dopo la puntata, il malumore dell’influencer è aumentato. Tant’è che si è nascosto sotto le coperte, dicendo di essersi rovinato la semifinale: “Non mi voglio giustificare su queste cose. Se mi devo giustificare su una cosa del genere vuol dire che ho sbagliato io. Mi sono autorovinato la semifinale, con il mio umore. Dopo cinque mesi e mezzo che sto qui, vivere una semifinale che volevo morire tutto il tempo mi fa girare il ca..o - ha detto a Stefania Orlando -. Dayane ha detto la stessa cosa se non peggio e lì è una battuta, due pesi e due misure”.

Una terrificante sorpresa appena fuori dalla casa: "Ci vediamo in tribunale", chi vuole rovinare Rosalinda Cannavò. Si mette malissimo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.