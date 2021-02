Flavio Briatore, lo scatto su Instagram conquista tutti: spunta un cuoricino della sua ex supermodella

27 febbraio 2021 a

Flavio Briatore non sbaglia un colpo. L’imprenditore piemontese ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che non è passato inosservato. La foto ritrae un Briatore più giovane di adesso, con una camicia bianca addosso, capelli ricci e catenina d’oro al collo. Ad accompagnare l’immagine, questa didascalia: “Come eravamo...Secondo voi che anno era?”.

Una sfida per i suoi follower, che hanno apprezzato il post. In poche ore, infatti, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha fatto il boom di like, prendendone quasi 16 mila. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto un commento sotto alla foto. A lasciare un cuoricino per Briatore, infatti, è stata la supermodella tedesca Heidi Klum, sua ex fidanzata.

I due sono stati insieme per due anni, dal 2002 al 2004. Una storia travolgente che ha portato alla nascita di una figlia, Leni. Dopo essersi lasciati, entrambi hanno avuto altre relazioni. In un’intervista al Corriere della Sera di qualche anno fa, l’imprenditore ha spiegato anche i motivi che hanno portato alla separazione: “Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta”.

