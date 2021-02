Francesca Pascale, "mi dicono dalla Brianza che...": scelta radicale, bomba di gossip sulla ex di Berlusconi

28 febbraio 2021 a

a

a

Nessuna nuvola nell'amicizia tra Paola Turci e Francesca Pascale: l'amicizia è tornata a brillare dopo un periodo di appannamento. Lo dice Dagospia. Vero? Falso? Spero vero. Intanto, mi dicono dalla Brianza, Franci ha lasciato, o starebbe per togliere gli ultimi scatoloni, da Villa Maria, la casa che aveva appena ristrutturato per lei Silvio Berlusconi, ma l'amore è finito, Silvio ora ha accanto a sé Marta Fascina e, dato che la casa di Arcore vede ormai la sede di Forza Italia, andrà a Villa Maria con i suoi 30 cani.

di Roberto Alessi

(tratto da "Alta Portineria", la rubrica su Libero)

***

Oltre al gossip, la politica. Qui sotto vi riproponiamo l'intervento di Gianfranco Rotondi pubblicato su Libero di sabato 27 febbraio, in cui chiede a Silvio Berlusconi di rifondare il Partito popolare. Magari avvicinandosi a Giuseppe Conte...

Carissimo Presidente, in questi giorni, ventisei anni fa, si sanciva l'alleanza di Forza Italia col Ppi. Ricordo ancora l'emozione, da giovane direttore del Popolo, di firmare l'alleanza tra il Partito Popolare e l'uomo che considerammo - ben a ragione - il continuatore della Dc e del pentapartito, Silvio Berlusconi. Dei firmatari di quel patto rimaniamo Tu ed io, a diversi e distantissimi livelli.Tutti gli altri,spariti. In verità il Ppi si spaccò subito, su quella scelta: la sinistra popolare colse l'occasione per saldarsi ai post-comunisti, ricavandone un potere smisurato, comprensivo della guida di ben quattro governi e di un Presidente della Repubblica;non andò male neppure ai democristiani rimasti con Te, che peró via via hanno fatto altre scelte. Come, del resto, gli altri firmatari di quel patto: Fini, Bossi, Previti,Casini e i loro successori, compresi tutti i coordinatori di Forza Italia, nessuno dei quali è rimasto al Tuo fianco. Io sono ancora qui, come canta il Grande. Magari penserai: a fare che? È questo il punto, caro Silvio: abbiamo ancora una cosa da fare, forse una sola, ma c'è ed è urgente. Tu sei entrato in politica intuendo la dissoluzione della Dc e delle forze liberali. Le hai sostituite. Le hai salvate. E con esse hai salvato la libertà e la democrazia in questo Paese. La storia Te lo riconoscerà, stanne certo. Ti si rimprovera di non aver creato un vero partito, di non aver indicato un successore, di non aver fondato il gollismo italiano dopo essere stato, nella nostra storia, non meno di De Gaulle in quella francese. Io dissento da queste critiche. Tu non potevi fare di più. Hai dato al fronte cristiano-liberale una alleanza e un partito sostitutivo, ma incarnato nella Tua persona, in un tipo umano irripetibile e straordinario, oggi amato anche da quelli che lo hanno combattuto. Io sono orgoglioso di essere rimasto sempre al Tuo fianco.

Oggi però devi guardarTi intorno: la vettura sostitutiva, Forza Italia, era tarata sulla Tua leadership, ha retto fin quando ci è stata in campo la Tua candidatura a premier. Dopo, no. Sì, i sondaggi segnalano una ripresa di Forza Italia, ma parliamo di decimali. Noi siamo quelli che cominciavano a contare dal venti per cento fino al quaranta del partito unico del centrodestra, che Tu battezzasti Pdl. Ora Ti vedo intento a dirimere liti e ambizioni del nostro piccolo condominio, ma nessun miracolo potrà fare felici 170 eletti destinati a diventare 40, e milioni di elettori abituati ai bagliori del Tuo cimento, e costretti invece a seguire le beghe di un qualsiasi partitello di quello che definivi 'il teatrino della politica' . GuardaTi intorno, Silvio: del declino di Forza Italia non si giovano forze e idee nuove. Stanno tornando i partiti di prima, uguali uguali a quelli del 1993, prima della Tua discesa in campo. Da una parte ci sono la Lega e la Destra, dall'altra il Pds nella versione politica del Pd e giustizialista dei Cinquestelle. Non possiamo contrastare il ritorno delle due destre e del Pds. Ci sono perché c'erano e ci saranno sempre una destra e una sinistra. Possiamo solo far tornare la voce che manca all'appello: i popolari. Nel 1994 il Ppi ebbe ancora il quindici per cento dei consensi. Avemmo ragione noi a ritenere che la nostra residua presenza dovesse saldarsi con la Tua nuova e più fresca avventura. Oggi non c'è più il Ppi. E nemmeno Forza Italia sta tanto bene. Ma è da quel patto che dobbiamo ripartire, e Tu sei quello che ha più interesse ed urgenza a realizzare questa scelta. La devi fare prima dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica,completando il Tuo disegno storico. Pensa alla forza di un Berlusconi che si accomodi con una nuova generazione di popolari a spiegare perché un giorno a 58 anni fu costretto a prendere il testimone di quella bandiera,e perché oggi è felice di riconsegnarla a una nuova leva.

Non solo donne (bellissime), "ecco com'è il paradiso". Vittorio Sgarbi e la fede: "Peccate pure", una bomba mistica

Il Partito Popolare può divenire la forza trainante e non circondabile del nostro sistema politico, il nuovo 'partito italiano', come Giovagnoli definiva la Democrazia cristiana. Il Ppi dovrebbe parlare alla classe dirigente diffusa del Paese, faccio nomi a caso, e solo per esempio: ex premier come Te, Giuseppe Conte, Lamberto Dini, Ciriaco De Mita, Romano Prodi; imprenditori come Cairo, Garofalo, Brugnaro; giovani talenti come Jacopo Mele, Chiara Schettino; e poi amministratori,volontari, donne, giovani, anziani. Pensaci, caro Presidente. Nei giorni in cui tutti Ti hanno cercato per chiederTi qualcosa, io Ti offro questo consiglio. Da bravo democristiano, non busso alla Tua porta per uno spicchio degli avanzi, ma per prenotare e condividere con Te il successo di una nuova, meravigliosa avventura.

di Gianfranco Rotondi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.