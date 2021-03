Meghan Markle e principe Harry, "ecco perché siamo fuggiti": una bomba sulla morte di Lady Diana, a cosa si riducono per soldi

01 marzo 2021 a

a

a

L’improvviso attivismo mediatico di Harry e Meghan preoccupa la Regina Elisabetta e tutta Buckingham Palace. A creare apprensione è soprattutto la lunga e intima intervista che i due hanno concesso a Oprah Winfrey e che andrà in onda il prossimo 7 marzo. L'emittente Cbs ne ha trasmesso un’anticipazione. Nella clip di 30 secondi andata in onda, la coppia spiega il motivo dell’addio al Regno Unito e la fuga negli Stati Uniti.

Il principe Harry e sua moglie, infatti, hanno lasciato la Royal Family più di un anno fa in cerca di maggiore privacy. Da allora, in nome di un’emancipazione anche economica, hanno firmato diversi contratti di lavoro, con Netflix e Spotify per esempio, da centinaia di milioni di dollari. Una sorta di "caccia dei soldi sfruttando l’aurea reale", come scrive Dagospia. Tra i motivi dell’allontanamento, comunque, c’entrerebbe anche la madre di Harry, Diana. “Non riesco neanche a immaginare come possa essere stato per lei fare questo percorso da sola. Perché per noi è stato estremamente dura ma almeno avevamo l'un l'altra", ha detto il principe.

Già qualche giorno fa, Harry ha confessato in un’intervista al The Late Late Show che la stampa britannica stava mettendo a dura prova la sua sanità mentale e che la situazione stava diventando tossica. “La mia più grande preoccupazione era che la storia potesse ripetersi", ha rivelato il principe riferendosi alla madre.

