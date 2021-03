Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si vendica di Signorini: "Vieni dietro le quinte", Alfonso scappa terrorizzato

02 marzo 2021 a

a

a

Dalla mucca nel corridoio di Pierluigi Bersani alla "mucca dietro le quinte" del Grande Fratello Vip. Tutto vero: dopo il finto topino in studio, Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio decidono di fare le cose in grande e portano una vera vacca negli studi di Cinecittà dove è andata in scena la finalissima della quinta edizione del reality di Canale 5.

"Ma quello è un topo". Ecco in che condizioni è ridotta la casa del GF Vip: spunta un video scandaloso | Video

Dal topo alla mucca, il risultato non cambia. Alfonso Signorini, padrone di casa, appena si trova di fronte al grosso erbivoro intento a brucare un po' di fieno scappa via a gambe levate, tornando terrorizzato in studio sotto lo sguardo divertito degli opinionisti Pupo e Antonella Elia e soprattutto quello di concorrenti ed ex.

Lo scherzo è stato orchestrato alla perfezione da Malgy ed Ely, che prima convincono Signorini a seguirlo dietro le quinte, per presentargli ", concorrente del prossimo GfVip". Alla vista del bovino, per cui Signorini ha una vera e propria fobia (proprio come per i ratti), il conduttore fugge a tutta velocità. Segue la ruvida tirata d'orecchie per i due malandrini.

GfVip, beccato mentre fa le corna: il gesto di Alfonso Signorini. Clamoroso, con chi ce l'ha

"Sappiate che non voglio più vedervi eh, sono davvero stufo!", li rimbrotta Signorini ricordando come lo scherzo del finto topo in studio fosse già farina del sacco di Malgioglio. "Mi sono voluto riscattare", se la ride Cristiano, che la scorsa settimana si era preso una torta in faccia come vendetta da parte di Alfonso. Il padrone di casa però è spietato: "Meriti solo di sparire".

Da Alfonso Signorini, volano i "vaffa" in studio: colpo basso di "Striscia", spunta un video (molto) imbarazzante | Guarda



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.