Sanremo 2021, Orietta Berti osa troppo? Occhio al seno, tutto in diretta all'Ariston

Avrà fatto prendere un mezzo infarto a qualcuno, Orietta Berti. Molti hanno contestato ad Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2021, di aver voluto un Festival troppo "stravagante", con tanti cantanti giovani molto conosciuti sui canali alternativi, almeno rispetto a quelli classici della tv e della radio. Punto di vista interessante, perché riguarda il pubblico-tipo di Raiuno, quello delle famiglie e degli over 50 anni. E infatti, sostiene qualche commentatore, il risultato di ascolti e share un po' deludente della prima serata confermerebbe la "delusione" di questa larga fetta di telespettatori.

Ma la seconda serata si è aperta forse non a caso con un mito dell'Ariston e della musica leggera italiana fin dagli anni 60, Orietta Berti appunto La simpatica cantante emiliana si è presentata sul palco, davanti alla platea deserta, con un brano, Quando ti sei innamorato, molto vaporoso e orchestrale, romantico e struggente. Roba che farebbe impazzire Ferzan Ozpetek e Pedro Almodovar, due registi che adorano la "canzone italiana".





Ma la Berti, sempre molto naif nelle sue ospitate televisive, ha osato un po', presentandosi con un abito da sera elegante e luccicoso ma con un vezzo decisamente ardito, due conchiglione piazzate strategicamente proprio sopra il seno. Osare, osare sempre, soprattutto a Sanremo. D'altronde, la settimana in Riviera della Berti è all'insegna della "trasgressione" (si fa per dire): alla vigilia è stata pizzicata da tre pattuglie della polizia in violazione del coprifuoco alle 22. Si era fatta accompagnare dall'autista fino a Bordighera per ritirare gli abiti da indossare al Festival, e gli agenti non l'avevano riconosciuta.

