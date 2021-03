Sanremo 2021, Arisa crolla in diretta. Vede la copertina col fidanzato: "Posso dirti la verità?"

Roberto Alessi 07 marzo 2021 a

a

a

Arisa vede la copertina di Novella 2000 dove si vede lei e il suo fidanzato, l'agente di star, Andrea Di Carlo e parte una confessione dolce e insieme disarmante, mettendo a nudo se stessa come mai una cantante aveva fatto durante un Festival di Sanremo in cui lei è stata superstar. Una confessione ancora più preziosa proprio per questo. Ecco com' è andata. Tutto è partito da un incontro in TV a Ogni Mattina (ero anch' io presente) dove la conduttrice, la brava Adriana Volpe, ha iniziato chiedendole dell'emozione di Sanremo (è stata anche la prima a esibirsi).

"La proposta indecente di Arisa ad Amadeus". Microfono aperto, "Striscia" intercetta la frase: roba spinta all'Ariston | Guarda

«Sanremo è sempre un'emozione. Il cuore mi batteva a mille. Ho fatto di tutto per non far sentire la voce che mi tremava», ammette ad Adriana Volpe. «È andata meglio di due anni fa quando ho chiuso il festival con 40 di febbre». Ed ecco che la Volpe tira fuori l'asso nella manica: «Arisa, tu sai che sei sulla copertina di Novella 2000, ti vediamo con gli occhi a cuoricino in questi giorni, accanto ad Andrea Di Carlo». E Andrea Di Carlo è un agente molto noto, lo stesso di Morgan e di Can Yaman. «Ed io tifo per la coppia, Arisa», aggiungo io. «E fai bene tesoro mio», mi risponde. «È bellissimo l'amore mio», dice. «Ma è vero che vi sposate, mi dicono addirittura la data, il due settembre», chiedo. «No, non è vero», dice, «No, no, no. Anche se io sinceramente sto benissimo, io mi sono sempre sentita sbagliata, incontrare una persona sbagliata quanto me mi ha fatto bene, ci siamo messi insieme. Non so se sbagliata quanto me o giusta quanto me, però quando l'amore è vero te ne accorgi anche tu, non ci sono quelle cose come quando ti senti innamorata, però lui non ti ama, se è vero amore non ci sono quelle cose che non vanno bene, quando si sta bene si sta bene, punto, non c'è niente da fare». «Arisa, anche Andrea è dello stesso parere», e le svelo: «Guarda che Andrea Di Carlo è totalmente sbarellato per te, non so se quando è con te tiene botta, e fa il superiore, ma con noi si lascia andare. È molto preso».

"Questa è smaltata come un bidet". Dago svela l'orrore in sala stampa contro Arisa: "Tutti si chiedono se..."

«Non ti preoccupare: con me non tiene botta per niente». E parte con una dichiarazione d'amore che a mio parere è la più bella di questo Festival tribolato: «Posso dirti una cosa?», chiede, «È una persona di una onestà, di una sincerità, è disarmante quanto è onesto sincero leale, trasparente, capito? E io adoro questa cosa, si sa, gli essere umani sono tutti miserabili, in fondo nessuno è santo, i santi stanno da un'altra parte, però, quando incontri una persona che ti mette tutto sul piatto è una figata. E con lui lo è».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.