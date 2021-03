Anna Tatangelo, gossip-terremoto: chi è il suo nuovo uomo, "glielo ha presentato Gigi D'Alessio". Che schiaffo all'ex

09 marzo 2021 a

Il gossip rimette al centro Anna Tatangelo, la meravigliosa cantante di Sora che ultimamente ha fatto parlare di sé per alcune foto, mozzafiato, pubblicate sul suo profilo Instagram. E ora il sospetto è che quegli scatti avessero "una dedica", insomma fossero rivolti a quello che si sussurra essere il suo nuovo amore. Un collega, per la precisione.

Stando ai rumors, sarebbe infatti sbocciato l'amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori, rapper di Napoli di tre anni più giovane di lei. L'indiscrezione è stata rilanciata nel programma Ogni Mattina, il programma di Tv8, da Santo Pirrotta. Il quale ha aggiunto che a presentare Cori alla Tatangelo sarebbe stato proprio Gigi D'Alessio, storico ex della cantante. Un dettaglio piuttosto clamoroso.

Il gossip per inciso riguarda anche su Gigi D'Alessio, il quale avrebbe una relazione con una sua fan, di nome Denise e di ben 26 anni più giovane di lui. Tra Gigi e la Tatangelo, la differenza anagrafica era di "soli" vent'anni.

Per quel che riguarda Livio Cori, nuovo presunto flirt di Anna, come detto è nato a Napoli ed è del 1990. Originario dei Quartieri Spagnoli ha collaborato con Ghemon e Luce. Nel 2017 il suo nome fu accostato a Liberato, il rapper misterioso che non ha mai mostrato la sua faccia, ma Livio ha sempre smentito. E ancora, ha partecipato alla serie Gomorra sia come attore sia per quel che riguarda la colonna sonora con il brano Surdat. Nel 2018 ha concorso al Festival di Sanremo insieme Nino D'Angelo col brano Un'altra luce. Un clamoroso flop: si classificarono infatti in ultima piazza.

