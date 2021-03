Matilde Brandi, dramma in diretta Instagram: "Fa malissimo, qualcuno mi aiuti", un terribile incidente

09 marzo 2021 a

a

a

Spiacevole incidente domestico per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Matilde Brandi. La showgirl lo ha raccontato ai suoi follower su Instagram: “Mi sono bruciata la faccia con la luce, mi fa malissimo! Cosa posso mettere? Datemi dei consigli“. La Brandi, in particolare, ha dichiarato di essersi bruciata in volto con una lampada da tavolo accesa poco prima di iniziare il collegamento.

"Ti vorrei...". Prego? Rosalinda Cannavò, la "proposta indecente" a Dayane Mello: e Zenga che dice?

Il doloroso imprevisto è avvenuto poco prima del consueto appuntamento con i volti noti del Grande Fratello Vip 5 ogni lunedì in diretta Instagram. Dopo essersi bruciata il viso, infatti, in attesa di Guenda Goria, la Brandi ha approfittato della diretta per chiedere consigli ai fan su qualche rimedio per alleviare il dolore e il gonfiore. In cerca di un po’ di sollievo, la showgirl si è messa anche una patata cruda sul viso, per poi passare all’aloe vera e infine al dentifricio.

Alda D'Eusanio resta in mutande? Querela devastante dopo il GfVip, il potentissimo della tv che vuole rovinarla

Per Matilde Brandi, comunque, non è un buon periodo neanche dal punto di vista personale. La nota showgirl, infatti, ha dichiarato in una recente intervista di aver sofferto per l’intromissione di una donna nella sua relazione durante la sua partecipazione al GfVip. Una situazione difficile che la Brandi ancora oggi non riuscirebbe ad accettare al 100 per cento.

"È scappato". Dietro le quinte di Verissimo è successo di tutto: Zorzi e Giulia Salemi, indiscrezioni-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.