Arisa, la bruttissima voce dietro le foto svestita. "Si dice che...", indiscrezione privatissima (e piccante)

10 marzo 2021 a

a

a

Come sta procedendo la relazione tra Arisa e Andrea Di Carlo? Se lo chiedono i fan della cantante dopo che a Domenica In ha spiazzato Mara Venier, che la dava per fidanzatissima e felice in amore: “Io adesso sto bene, ma insomma…”, era stata la risposta di Arisa che lasciava presagire una crisi in corso. Anche perché non aveva voluto aggiungere alcun tipo di dettaglio: “Aggiornamenti da dare? No, non è che ti devo dire tutto, non ti dico niente stavolta”.

Arisa si spoglia dopo Sanremo: "Vi piacciono le mie t***?". Le foto finiscono online, senza censura: follia vietata ai minori | Guarda

Finora lei e Di Carlo, suo agente oltre che fidanzato, hanno mantenuto la massima riservatezza sulla loro storia d’amore e non hanno neanche smentito le voci di un presunto matrimonio in vista, dopo circa un anno di frequentazione. Di certo c’è che Arisa ha praticamente scritto un messaggio d’amore a Di Carlo in occasione della pubblicazione su Instagram delle foto in cui mostra il suo prosperoso seno.

Video su questo argomento Arisa fregata, lo sfogo rubato col direttore d'orchestra dietro le quinte: "Neanche quest'anno, come mai?" | Video

“Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati - ha scritto nel post in questione - in più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.