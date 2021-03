Fabrizio Corona, non solo il tentato suicidio: cosa sta facendo nell'ospedale psichiatrico

12 marzo 2021 a

Fabrizio Corona è all’ospedale Niguarda di Milano nel reparto di psichiatria, ma ha iniziato lo sciopero della fame e della sete. A riferirlo è l’avvocato Cristina Morrone. La notizia è stata data tramite il profilo Instagram dello stesso Corona, attraverso un comunicato. Nella nota si legge che lo sciopero si protrarrà finché Fabrizio non avrà la possibilità di parlare con Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Naturalmente il riferimento alla dottoressa Di Rosa non è casuale, visto che è stata proprio la decisione presa ieri dal Tribunale di Sorveglianza di Milano a sentenziare che l’ex re dei paparazzi debba tornare in carcere. La vicenda ha provocato l’ira di Corona che nel momento in cui è stato prelevato dalla sua abitazione ha perso letteralmente le staffe, distruggendo il vetro di un’ambulanza.

Diverse le personalità celebri che si sono pronunciate sulla questione. In soccorso di Corona sono giunti Vittorio Sgarbi, Rita Dalla Chiesa e Asia Argento, che con Corona ha avuto un flirt. A spezzare una lancia a favore anche Belen Rodriguez, che con Corona visse una chiacchieratissima love story in passato. Belen ha parlato di “accanimento. Portarlo in galera non mi sembra la soluzione. Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso. Questa persona va curata si vede su Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto era una chiara richiesta di aiuto”. ha detto la modella argentina.

