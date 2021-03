Domenica Live, la spallata di Walter Zenga a Stefano Tacconi: "Arriva secondo pure in Cina"

Francesco Fredella 15 marzo 2021 a

Ora tuona Walter Zenga, portierone per antonomasia, ex numero 1 dell’Inter. Stavolta, dà una spallata ad un altro ex collega, Stefano Tacconi. Proprio ieri a Domenica Live, programma di Canale 5 condotto da aveva annunciato di essere pronto a partire per la Cina per motivi di lavoro: avrebbe avuto la proposta di allenare una squadra. Ma in una diretta Instagram, Zenga e Biagio D’Anelli hanno chiacchierato a lungo. E, alla domanda secca su Tacconi, Zenga ha risposto: “Arriva secondo pure in Cina. Ad allenare li? Mah....”. Il riferimento sembra chiaro: Zenga, da allenatore, ha lasciato l’Italia: ora vive a Dubai ed è osannato da tutti.

Dopo le sue dichiarazioni, cala il gelo. Sembra, infatti, che il rapporto tra loro non sia dei migliori. Tacconi e Zenga, il primo juventino e il secondo interista, hanno fatto sognare il mondo del calcio. Adesso, però, che i guantoni da portiere sono nell’armadio spunta qualche attrito. E l’uomo ragno (così è soprannominato Zenga) torna all’attacco. Un vero colpo, che Tacconi potrebbe parare con tanto di risposta. C’è già chi immagina un incontro- scontro nell’ascensore di Live.

