Isola dei famosi, Ilary Blasi a luci rosse: "Vi faccio entrare nella p***a". Tutto in onda, in diretta: si scatena il caos

16 marzo 2021 a

a

a

Dopo il "vado?" dietro le quinte a microfono aperto, Ilary Blasi condisce l'esordio dell'Isola dei famosi su Canale 5 con una clamorosa gaffe a luci rosse. Nel presentare la Playa Palapa, in collegamento con l'inviato Massimiliano Rosolino dall'Honduras, la moglie di Francesco Totti si lascia sfuggire il più clamoroso dei lapsus: "Voglio mostrarvi il luogo più importante de L'Isola dei Famosi, il cuore pulsante dove si ritroveranno tutti questa sera. Vi faccio entrare dentro la pat***a". Sì, proprio quella: una gaffe tanto vistosa da far dubitare qualche telespettatore sui social che fosse in realtà tutto programmato.

Ilary Blasi, gaffe-record all'Isola dei famosi: il microfono è aperto, cosa le sfugge in diretta dopo pochi secondi

Com'è, come non è, la bella e simpatica Ilary ha accusato il colpo e dopo essere scoppiata in una imbarazzatissima risata si è scusata con il pubblico: "Ho rovinato tutto, era un momento suggestivo". Accanto a lei, in studio, gli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi se la ridono di gusto e proprio l'Aquila di Ligonchio prova a rassicurarla: "Non è la patata, non ti sbagliare. Io ti amo Ilary". D'altronde, la vulcanica Iva di gaffe se ne intende. Qualche minuto dopo, commentando lo sbarco a nuoto della vegana Daniela Martani ha provocato: "Se le entra un pesce in bocca che fa?".

"Se le finisce in bocca". Iva Zanicchi demolisce la Martani in 10 secondi: gelo siderale all'Isola dei famosi

Sullo stesso tema, sempre la Blasi ha incalzato l'ex hostess di Alitalia nonché concorrente del Grande Fratello, che da no-vax e contestatrice complottista rischia di diventare il centro di gravità di questa edizione (e di mille polemiche)"Da quanto tempo non mangi un pesce? Qui lo vogliono sapere!". E via ai doppi sensi: "Ma in che senso Ilary?". Sarà un'Isola caldissima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.