Isola dei famosi, Elettra Lamborghini esordisce così: "Ho il Covid e da 4 giorni e 7 ore non...". Scostumatissima

Francesco Fredella 16 marzo 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini in smart working. L’opinionista dell'Isola dei famosi, positiva al Covid, si collega da casa. Abito con le piume e pantofole rose: il video diventa virale. Tommaso Zorzi, reclutato in extremis, dice: “Spero torni presto. Sicuramente noi tre saremmo una bella formazione”. E anche Iva Zanicchi gli dà ragione.

Isola dei famosi, tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi botta e risposta a distanza durante la diretta

Quando si presenta dice: “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho il Covid”. Sui social, quando si presenta, inizia con un po’ di ironia il video in cui Elettra Lamborghini annuncia di essere risultata positiva al Covid-19. Poi fa un appello: "Mettete la mascherina vi prego, se no poi lo prendiamo tutti e non ne usciamo più".

"Vi faccio entrare nella p***a". Ilary Blasi a luci rosse: tutto in onda e in diretta, si scatena il caos all'Isola dei famosi

Elettra racconta sui social come sta vivendo queste ore. “Sono sempre stata attentissima, fin troppo, ero sempre grata a Dio per tutti i miei test negativi e l’ho preso - dice. So da chi l’ho preso, c’è poco da fare, sono anche stata molto attenta. Ringrazio il Signore perché sto veramente bene e c’è gente che invece purtroppo è finita in ospedale. Sto benissimo, ho tutto quello che mi serve, sono solo un po’ depressa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.